『モンベルダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 12時 43分に出品され05月06日 12時 43分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベル ダウンジャケット



こちらで購入しましたがサイズが合わないので出品します



美品



2回着用 クリーニング済み

着丈：約63cm

身幅：約44cm

肩幅：約39cm

袖丈：約61cm

購入金額22000円



モンベルの高機能ダウンジャケット

撥水、保温、防水、防風、ストレッチ性全てにおいて優れたZAMZAという新素材で作られていて高性能ながらソフトで柔らかな着心地





裾と襟はコードが付いていて絞ることができます

ウエストは少し絞られていて女性らしいデザイン



圧縮して発送します



即購入OKです



ゆうゆうメルカリ便に変更する場合あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンベルダウンジャケット