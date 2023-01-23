『森田鞄製作所 「20年鞄」 レザー ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 16時 39分に出品され03月08日 16時 39分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 以前に中古品を購入し、今も使用しています。

良い革、良い仕立てのショルダーバッグです。



吉田カバンや青木鞄などの国内メーカーに

まったく引けを取らない印象です。



ビジネスバッグとしてではなく

普段使用しています。



ヨコ 42cm

タテ 29cm

マチ 12cm

素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



ノークレームノーリターンでお願いいたします。





◼️WEBより引用

職人技が生きるバッグ作りで、"通"の間で評価の高い森田鞄。

「20年鞄」は、上質な牛革を丁寧になめし、しなやかに仕上げることで野球のグローブのように20年は使える丈夫さが自慢。

縫製糸には1番手と言われる太い糸を使い、通常の鞄の3倍もの時間をかけて縫い上げるため、1日につくれるのはわずか3個という貴重さ。



カラー...ブラック

素材...本革

バッグサイズ...A4サイズ収納可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 森田鞄製作所

「20年鞄」

レザー

ショルダーバッグ