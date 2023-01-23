『Hermes エルメス ハンギングセット 新品未使用品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 11時 17分に出品され03月31日 11時 17分に終了予定です。即決価格は39,560円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内正規店購入品になります。

箱入り



新品未使用品な為とても綺麗な状態です。

定価以下出品しております。

すり替え防止のため返品交換は承る事が出来かねます。



☆お手持ちのスカーフ（カレ）を、ご自宅の壁面に絵画のようにディスプレイしお楽しみいただけるエルメスのスカーフ用ハンギングセットのご紹介です。

セリエモチーフのマグネットでカレの四隅を挟み、壁面に差し込んだスクリュー金具にマグネット部品のワイヤーフックを引っ掛け四方に引っ張り吊り下げるようにして展示します。

額装と異なりカレを損傷することなく交換も簡単にできるので、気軽に差し替えて観賞用・着用と自由に使い分けて楽しめます。

お手持ちのカレをよりご堪能いただける便利アイテムです♪



☆壁面設置位置のサイズ目安☆

カレ90：ネジ位置 約99-105cm角

カレ140：ネジ位置 約145-155cm角



マグネット 直径：約1.5cm ワイヤー含む全長：約10cm

ネジ： 全長4.5ｃｍ



ハンギングシステム スカーフ用ハンギングセット

壁掛け用スクリュー金具×4

ワイヤーフック (マグネットタイプ)×5



入手困難なお品です。



不明な点はコメントでご連絡頂きますようお願い致します。

「イメージと違った」、「必要なくなった」などご購入者様都合でのご購入手続き後のキャンセル、返品・返金のご要望には応じかねます。予めご了承ください。

どうぞよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>その他 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス