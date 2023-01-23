『タトラス リバーシブルダウン ネイビー L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 20分に出品され03月18日 06時 20分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 以前こちらで数回着用のお品を譲っていただきました！当方2回着用しております。

サイズ3なので普段S〜Mの方は中に厚着をしても大丈夫です(^^)

裾の方に小さなシミのようなものがありましたのでやや傷や汚れありにしてあります。他見落としがありましたらすみません。

とっても軽くて暖かくて初詣に重宝しました♪



◆サイズ◆



表記サイズ3/Lサイズ相当



着丈 約81cm

肩幅 約38.5cm

身幅 約47cm

袖丈 約58cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タトラス リバーシブルダウン ネイビー L