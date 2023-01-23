『【美品】エンダースキーマ ピアノバッグ スモール ダーク ハンド レザー ミニ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 15分に出品され03月28日 11時 15分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【注意】



※状態をご理解いただいた上でのご購入よろしくお願い致します。

※質問無し即購入時の状態等のクレームは一切受け付けませんので予めご了承ください。

※あくまで中古品、vintage品という事をご理解の上ご購入よろしくお願い致します。

※神経質な方はご購入をお控え下さい。



【商品説明】



Hender Scheme エンダースキーマ piano bag small 人気 ピアノバッグ スモール ハンドバッグ ミニ ダークブラウン 茶色系 レザー 革 本革 焦茶



【状態】



持ち手に少々傷がございますが、目立った傷や汚れ等はなく、まだまだ使用して頂けます。



【サイズ】



縦幅 16cm

横幅 16~17cm

マチ 11cm

持ち手 22cm

上がり 9.5cm



【付属品】



なし



【保管環境】



喫煙者やペットなどはいません。



【購入元】



大手ブランド買取店

大手リユースショップ

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

鑑定済み商品です。



【発送】



発送料をおさえるため、無理のない程度に小さくしてお送りいたします。

ご理解の程よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】エンダースキーマ

ピアノバッグ

スモール

ダーク

ハンド

レザー

ミニ