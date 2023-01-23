『新品未使用 TRAPSTAR フード付きダウンジャケット 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 22時 56分に出品され03月30日 22時 56分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「購入希望です」とコメントいただいた方に500円引き致します。



未使用です。



カラー：ブラック

サイズ：L

着丈約72.5cm 肩幅約52cm 身幅約61cm 袖丈約68.5cm

(他にMサイズ~XXLサイズもあります♪)



サイズ：M

着丈約70.5cm 肩幅約50.5cm 身幅約59cm 袖丈約67cm

サイズ：L

着丈約72.5cm 肩幅約52cm 身幅約61cm 袖丈約68.5cm

サイズ：XL

着丈約74.5cm 肩幅約53.5cm 身幅約63cm 袖丈約70cm

サイズ：XXL

着丈約76.5cm 肩幅約55cm 身幅約65cm 袖丈約71.5cm



購入先：海外のアウトレット



沖縄は別の送料1,500円を追加で頂きます、ご了承ください。



ご満足頂く為にも、気になる点などございましたら、購入前に遠慮なくコメント欄にてお問い合わせ下さい。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用

TRAPSTAR

フード付きダウンジャケット

黒