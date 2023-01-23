『ゼブラ ニット マフラー アニマル柄 防寒 小物 アイテム グッズ ストール【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 00時 54分に出品され03月09日 00時 54分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゼブラ ニットマフラー



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購入前コメント不要♡即購入OK

新品未使用＆送料無料



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サイズ❤︎130cm×30cm



素材❤︎ アクリル



秋 冬 定番のアニマル柄 ゼブラ のマフラー

透け感はありません！画像の通りです。

素材感的には とても柔らかいです。チクチクしません。



お子様でも使っていただけます☺︎



お洒落上級者 アイテムでおすすめです





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※海外製品です。日本製に比べて細やかなつくりの荒さ等がある場合があります

こちらで検品はしておりますが ご理解頂きご購入ください(_ _)



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