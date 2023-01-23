『MAVIMOON mavimoon トレンチコート セットアップ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 19時 23分に出品され04月29日 19時 23分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 1.2度程度の着用となります！



トレンチコート…Mサイズ

定価…¥17,800



ロングスカート…Mサイズ

定価…¥11,800



※ジャケットとロングスカートのセット販売です！

定価だと3万円程はかかってくるのでお買い得かと思います！



◾️発送は折りたたんでの発送となります.

ご質問等ございましたらご遠慮なくコメントにてお問い合わせお願い致します♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MAVIMOON

mavimoon

トレンチコート セットアップ