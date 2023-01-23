『【美品】ウールリッチ IENA別注 2way ミリタリーコート ライナー付 濃紺【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 06時 20分に出品され03月24日 06時 20分に終了予定です。即決価格は17,100円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

WOOLRICH ウールリッチ LUXURY

LITERARY REX ESKIMO リテラリー エスキモー

IENA別注 ボウブリッジ アークティックパーカー

ミリタリーコート モッズコート ダウンコート

ネイビー 紺色 ラグジュアリー フォックス

2way ライナー付き 取り外し可能 フード ファー





○サイズ



サイズS（M相当）

肩幅42cm

身幅51cm

袖丈63cm

着丈89cm



※ 平置き実寸になります。多少の誤差はご了承ください。

※申し訳ございませんが着画はお断りしております(;_;)





○状態

多少の使用感はございますが、特に目立った傷や汚れはございません♪

まだまだ綺麗にご使用して頂けるお品になります^ ^





○カラー

ネイビー 紺色





○素材

画像参照







○付属品

なし

※保存袋、箱は付属品ではございません。





○購入元

某有名リサイルショップで購入！

正規品になりますので、ご安心ください^ ^





○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

梱包は丁寧に行わせて頂きますが、シワが出来る場合がございますので、ご了承の程宜しくお願い致します！





【何かごさいましたらお気軽にコメントしてください♪】



“素人保管なので中古に対してのご理解をお願いします”

“ご購入して頂いた際には丁寧かつ迅速に対応致します”





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号NY1134-4-NY1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】ウールリッチ

IENA別注

2way

ミリタリーコート

ライナー付

濃紺