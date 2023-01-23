『超美品 モンクレール バウトミー BOUTMY ダウンジャケット ダークネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 21時 44分に出品され03月14日 21時 44分に終了予定です。即決価格は64,000円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【メーカー】

モンクレール／MONCLER



【モデル】

BOUTMY／バウトミー



【素材】

表地：ナイロン100％

裏地：ナイロン100％

皮革装飾部分：牛革

中綿：ポリエステル100％



【カラー】

ダークネイビー

※黒にほどなく近い濃紺



【サイズ】

表記サイズ：5

着丈：約65.5cm

身幅：約57cm

肩幅：約45.5cm

袖丈：約68cm

＊平置きでの計測になりますので多少の誤差は御了承ください。



【仕様】

ダブルファスナー／ボタン開閉式

外側：ボタンポケット×2

内側：ファスナーポケット×1



【型番】

G10911A52A00 53333



【シリアル】

個人情報保護のためモザイク処理



【付属品】

純正ハンガー



【購入元】

古物業者競市



【ランク／状態】

SAランク。通常着用に伴うわずかなシワが見られる以外は、大きなキズ・目立った汚れなどのない非常に良好なコンディションとなっております。







●注意事項●

出品物は全て百貨店・正規店・ブランドショップ・質屋・古物業者競市などで購入したものとなり、出品物の全てにおいて古物営業許可を取得した鑑定士により入念な真贋鑑定をいたしておりますので御安心下さい。状態に関しましては正確に記載するよう心掛けておりますが、中古品としての御理解を頂くと同時に、無用なトラブルを避けるため神経質な方の御購入は御遠慮下さいますようお願いいたします。



●ランク参考●

［新品・未使用］一度も使用されていない品

［新品同様］数回程度の使用で新品に近い品

［SA］使用感が少ない非常に程度の良い品

［A］使用感が目立たない程度の良い品

［AB］使用感はあるが比較的程度の良い品

［B］使用感および中古感のある品

［BC］使用感が目立つ中古感の強い品

［C］使用感が非常に強く中古感の激しい品







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