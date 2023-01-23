『美品 L.L.BEAN ノーイースターコート ダウン GORETEX UOMO【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 05時 55分に出品され03月14日 05時 55分に終了予定です。即決価格は10,621円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UOMOで彫刻家の増井岳人さんが着用しているワードローブ、L.L.ビーンのゴアテックスノーイースターコートです。



フードは取り外し可能です。



サイズ M

サイズ感は日本サイズLぐらいです。



カラーネイビー

肩幅:53

身幅:63

身丈:114

袖丈:66.5



使用感はありますが、まだまだ着用頂ける美品かと思います。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 L.L.BEAN

ノーイースターコート ダウン GORETEX

UOMO