『新品！◆OKIRAKU シングル ブラック コート M◆オキラク【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 14時 33分に出品され04月07日 14時 33分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用時に適度に入るドレープ感が

抜群の雰囲気。

適度なユル感でオシャレに

着られるコートです。

ユリウス等のブランドとも相性が良く

レイヤードに威力を発揮。

ウール混でも素材は厚くないので

軽い着心地が快適です。





●ブランド名 OKIRAKU





●状態 新品





●サイズ M

肩幅：約47、脇下：約54、

着丈：約100、袖丈：約64cm





●カラー ブラック





●素材

表地：ウール42％・レーヨン38％・

ポリエステル20％

裏地：ポリエステル100％

背裏：ポリエステル65％・レーヨン35％





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ANN DEMEULEMEESTER 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: オキラク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品！◆OKIRAKU

シングル

ブラック

コート

M◆オキラク