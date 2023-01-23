『【未使用】THE NORTH FACE サンダー ラウンドネック ジャケット Ｌ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 16時 59分に出品され03月29日 16時 59分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【未使用】THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) THUNDER ROUNDNECK JACKET 【23秋冬】

サンダー ラウンドネック ジャケット NY82313



（ＵＮ）アーバンネイビー



Ｌサイズ



肩幅 ラグラン

身幅 ５３

着丈 ６２



素人平置き採寸です

多少の誤差がございます

御了承下さい。



【購入先】直営店



コンディションは

去年数回使用なので

未使用にて出品致します

（クリーニング済み）



気にならない方には

お買い得だと思います

これからの季節に活躍する1枚

いかがでしょうか



多少の圧縮にて

ダンボールに入れての

発送になります。



是非とも御検討下さい

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【未使用】THE

NORTH

FACE

サンダー

ラウンドネック

ジャケット Ｌ