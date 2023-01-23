『カナダグース ジャスパーパーカ メンズ ネイビー XS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 26分に出品され03月22日 11時 26分に終了予定です。即決価格は19,686円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他のサイトで購入しましたが、サイズが少し合わなかったので、出品します。

サイズが合う方に着ていただきたいです。



品 名：JASPER PARKA

ブランド名：CANADA GOOSE

タイプ：メンズ

型 番：3438JM

素 材：表地：ポリエステル85%、綿15%

カラー：ネイビー系

サイズ：XSサイズ/肩幅:41.5cm 着丈:77cm 身幅:49.5cm 袖丈:65cm

付属品：なし

状 態：目立ったキズはありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース ジャスパーパーカ メンズ ネイビー XS