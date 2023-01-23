『1990s Vintage UMBRO／2way ダウン ナイロンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 07時 26分に出品され05月07日 07時 26分に終了予定です。即決価格は10,465円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少 古着 ヴィンテージ Archive アーカイブ y2k

80s 00s アンブロ ジャケット 中綿 ナイロンベスト 刺繍



〇 状態： こちらの商品は、【 C 】ランクです。



【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED品

【B】古着ゆえの使用感や小さなシミはあるが

全体的な目立った汚れはない

【C】使用感と目立つ傷や汚れあり

【N】新品、未使用品、デッドストックなど

【J】ジャンク品



〇 size ：L相当 (表記M)



実寸平置き(cm)

着丈 77

(首肩付け根から裾下)



身幅 65

(脇下から脇下)



肩幅 60

(肩から方を直線で計測)



袖丈 63

(肩から袖先)





〇 当アカウントでは メンズにもレディースにもオススメな ビッグシルエット ゆるだぼ オーバーサイズ と言った 90年代 90s ストリート ファッションにオススメな Tシャツ トレーナー スウェット パーカー ジャケット などを出品しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: アンブロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 1990s

Vintage

UMBRO／2way

ダウン

ナイロンジャケット