『マムート Broad Peak IN Hooded Jacket【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 13時 55分に出品され04月09日 13時 55分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クリーニング済み。

ファスナーの下の生地に画像のような、ファスナーで噛んだ跡があります。

使用感はありますが、まだまだ使える良品です。



Lサイズ







特徴

暖かい山のパートナー。Broad Peak IN Hooded Jacket Menはアルパインをサポートする断熱ジャケットです。

Pertex（R） Quantum素材により優れた断熱性と撥水性を発揮します。ダウンとフェザーを使用したフィリングで低温時も暖か。

ジャケットを脱ぎたい時にも小さく畳んでバックパックに収納できます。

バックパックおよびクライミングハーネス対応ポケットを備えツアーで活躍します。



仕様

・超軽量で撥水性のあるPertex（R） Quantum素材にダウンプルーフ性を向上し、水を弾くYFuseテクノロジーを融合

・800立方インチ フィルパワーの90/10グースダウンを115g使用

・完璧なフィット感を生み出すフードの伸縮ボーダー

・開閉がスムーズなYKK Vislon（R） 2ウェイジッパー

・バックパックを背負っていてもアクセスできるジッパー付き胸ポケット

・リュックサックとクライミング用ハーネス対応のジッパー付きポケット2つ

・ジャケットはサイドポケットに収納可

・伸縮カフ

・片手で調節でき,内側に収納できるドローコード付きのヘム

・軽くても抜群の温かさ

・コンパクト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マムート

Broad

Peak

IN

Hooded

Jacket