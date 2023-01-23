『goodenough 初期 ￼グッドイナフ Pコート 藤原ヒロシ AFFA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 06時 54分に出品され04月05日 06時 54分に終了予定です。即決価格は22,080円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⬜︎超名作

goodenough パイピング ピーコート

90s 初期の商品、

市場ではまずお目にかからない逸品です。



他のサイトでも出品しており予告なく終了する場合もごさまいます。ご了承ください。



⬜︎サイズ (表記なしLサイズ相当)

身幅55cm 着丈 78.5cm 袖丈 60cm 肩幅 50cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください

⬜︎カラー 黒

◯即購入可(コメントなしOK)

◯24h以内に即発送 ◯値下げ不可



総裏地で着心地よくシーン問わず着用できます。

クリーニング後、クローゼットに保管しておりました。

年数あるものですが希少で状態も良く美品です。当方、非喫煙所です。



あくまでusedになりますので神経質な方のご購入はお控えください。



よろしくお願いします。















#藤原ヒロシ #goodenough #fragment #高橋盾 #jonio #村上淳 #nigo #高木完 #木村拓哉 #cruciani #クルアチーニ #柴田ひかり #在原みゆ紀 #八木莉可子 #高梨沙羅 #porter #吉田かばん #lastorgy #lastorgy2 #ape #bim #punpee #girlsdontcry #creativedrugstore #Bott #verdy #undercover #FINESSE #fenom #affa #wastedyouth #supreme #裏原宿 #burberry #バーバリー #wtaps #sacai #neighbrohood #wtaps #soph #ennoy #humanmade #bape #ラブジェネレーション #ロングバケーション #眠れる森 #UMBRO #WDS #滝沢伸介 #熊谷隆志 #滝沢眞規子 #長瀬智也 #浅野忠信 #窪塚洋介 #降谷建志 #瑛太 #野村周平 #野村訓市 #teito #creek #本木雅弘 #peepinsidehead #スタイリスト私物 #山本康一郎 #1LDK #三好良 #plllllleeeasse #everyone などお好きな方に、ぜひ。



柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グッドイナフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ goodenough

初期

￼グッドイナフ

Pコート

藤原ヒロシ

AFFA