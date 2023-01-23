『northface ノースフェイス ダウンジャケット 700フィル 海外限定版【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 01時 01分に出品され03月12日 01時 01分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年メルカリで購入、一度だけ着用しましたがサイズが合わなかった為出品致します（クリーニング済み）。



目立った傷や汚れ等はございませんが、中古品である事をご理解いただいた上ご検討下さいませ。



NC、NRで宜しくお願い致します。







● ブランド：ノースフェイス





● カラー：blue × black



サイズ：メンズL（USサイズ）

着丈 71cm / 肩幅 56cm

身幅 63cm / 袖丈 65cm

(*実測XLサイズ)



● 素材 ：ナイロン100%

グース100%





● コンディション：目だった汚れもな

く非常にきれいです。





●商品説明：700フィル、ゴールド

ウィンコリア、左胸刺繍ロゴ、右袖

刺繍ロゴ、左右ジッパーポケット、

右側背中刺繍ロゴ、YKK、帽子収納

タイプ、帽子調節ひも、左右袖口調

節バンド、ダウンパンパン、左内側

ジッポケット、ゴールドウィンコリ

ア







＊ サイズやカラーは、測り方やモニタ

ー環境によって多少の誤差が生じる

場合があります。







● コンパクトに折り畳んで発送する

場合がありますのでご了承下さい。







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#古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ northface

ノースフェイス

ダウンジャケット

700フィル

海外限定版