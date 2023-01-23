『00s ベリーハンセン ダウンジャケット S ダイヤモンドキルト Y2K【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 15時 45分に出品され04月05日 15時 45分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 00s Helly Hansen down jacket ダイヤモンドキルト Y2K ゴールドウイン



肩幅···55cm

身幅···56cm

袖丈···56cm

着丈···66cm



フードはファスナーで取り外し可能です。

裾はドローコードで絞れます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヘリーハンセン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

ベリーハンセン

ダウンジャケット

S

ダイヤモンドキルト

Y2K