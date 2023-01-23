『浴室換気乾燥暖房機【品番：BF-261RGA】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 13分に出品され03月26日 19時 13分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>その他
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|タカスサンギョウ
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落札価格14900円
719 入札履歴
終了
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