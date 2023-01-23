『【最終値下げ】martine rose nike トレンチコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 00時 01分に出品され04月04日 00時 01分に終了予定です。即決価格は22,770円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 martine roseとnikeのコラボ

martine roseの公式にて購入

一度羽織ってサイズが合わなかったので出品します。



sサイズですが身長175センチ以上の方にオススメします。

トレンチコートはほぼ日本に入ってないですし、sサイズもかなり希少です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: マーティンローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【最終値下げ】martine

rose

nike



トレンチコート