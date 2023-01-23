『archive grunge hood fur jacket y2k【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 09時 16分に出品され04月15日 09時 16分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✔︎vintage archive grunge hood fur jacket y2k black



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✔︎color:ブラック



✔︎size:M

※商品によっては実寸サイズを基に表記サイズとは違うサイズを記載させて頂いております。



肩幅44㎝

身幅54㎝

着丈65㎝

袖丈60㎝





✔︎condition

こちらの商品は 【A】ランクです

ヴィンテージのため、少々滑りの悪さあり

ファスナー部分に変色



【S】未使用品

【A】若干の使用感はあるが、ダメージや使用感がほぼ無い商品

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない商品

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある商品

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れがある商品 ※使用に問題は無し

【N】デッドストック商品





✔︎material:ポリエステルなど





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※着用画像、専用出品は行っておりませんのでご了承くださいませ。



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アーカイブ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ archive

grunge

hood

fur

jacket

y2k