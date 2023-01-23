『thisisneverthat ダウンジャケット 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 22時 38分に出品され03月05日 22時 38分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

thisisneverthatは、ストリートファッションに特化したブランドで、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムを展開しています。



【素材の特性】

PERtex Quantumは、軽量で耐久性があり、優れた防風性と撥水性を持つ素材です。寒い季節に最適な保温性を提供します。



【デザインと機能】

このダウンジャケットは、シンプルでありながらスタイリッシュなデザインが特徴です。ジッパーポケットが付いており、実用性も兼ね備えています。



- ブランド: thisisneverthat

- 素材: PERtex Quantum

- 色: 黒

- デザイン: ダウンジャケット

- 型番: SE/SP01-010224



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ thisisneverthat

ダウンジャケット

黒