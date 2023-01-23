『ALPHA アルファ MA-1 カーキ M アウター ジャケット 上着【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 01時 05分に出品され03月20日 01時 05分に終了予定です。即決価格は9,815円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 旦那がもう着ないとのことなので

出品いたします。



2.3年ほど前に購入しましたが

着用回数は少ないため綺麗な状態です。

ダウンのような暖かさで

冬も大丈夫とのことです！



2-3万くらいだったそうです。



フードは取り外し可能。



Mサイズですが、普段Lサイズの旦那なので

少しゆとりがあるかな？という印象です！



ジャケット アウター コート ジャンパー ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ALPHA

アルファ

MA-1

カーキ M



アウター ジャケット 上着