『イタリアンレザー ミニ財布 本革 牛革 大容量 生成り ヌメ革 ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 58分に出品され03月14日 11時 58分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※残りわずか

他販路でも販売している為

予告なく終了することがあります。



【コンパクトで使いやすい】

コンパクト設計で使いやすい”ミニ財布”



カード、お札、小銭が効率よく収納できる

構造です。



スーツのポケット、普段使いのバッグに

ストレスなく収納できる”ミニマリスト”に

最適の財布です。



【高級感のあるイタリアンレザー】

素材は高級感のあるイタリアンレザーを使用。



イタリアンレザーの銀面革で高級感溢れる

表情をしています。



経年変化により、色が濃くなり艶も

増していきます。



内装もイタリアンレザーのヌメ革を使用。

フルレザー仕様で飽きることなく長く

お使いできるでしょう。



【商品仕様】 品番：

サイズ：1０.５cm× ９.５cm×２.５cm

カラー：ブラウン

素材：本革（牛革）

収納：カード７枚、札入れ1、小銭入れ1



【発送について】

全国どこでも無料

ネコポスにて発送致します。

※日時指定不可 ・ご入金確認から

1～2日で発送。



【注意事項】

お使いのモニターにより現物の色が

若干異なる色に見える場合がございます。



商品は全てハンドメイドでの製作に

なります。天然素材な為、革本来の

自然傷、加工時の汚れ、臭いがある

場合があります。



・ハンドメイド商品にご理解のある方のみ

ご購入をお願いします。



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素材...本革

革素材...牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ イタリアンレザー

ミニ財布

本革

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大容量

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ブラウン