『THE RERACS ウールボアライナーベスト 48 男女兼用 モッズコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 07時 20分に出品され03月29日 07時 20分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 (商品名)

THE RERACS WOOL BOA LINER VEST



(商品説明)

正規店で購入した１００％正規品です。



購入価格は35000円くらいです。



ふんわり厚みのあるボアが魅力的なライナーベスト。



単品は勿論、モッズコートのライナーとしても使用可能。



ウール１００％のボアを使用しており、



中綿入りキルティング仕様で非常に防寒性が高いです。



シャープなVネックが重くなりすぎず、すっきりとした印象。



秋はベストとして使用でき、



冬はコートのライナーとして活躍する一枚。



着用者 身長175㎝ 体重60キロ



C-5-054F



(素材)

表地 ウール

中綿 ポリエステル

裏地 キュプラ



(色)

BLACK



(サイズ)

48 肩幅43cm 着丈80㎝ 身幅53㎝



(状態)

使用感の少ない綺麗な状態です。

※素材の特性上、毛羽立ちはご了承ください。

※クリーニング済



(備考)

必ず自己紹介欄を御覧下さい。



17FW-RECT-156-LINER-J 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ザリラクス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

RERACS

ウールボアライナーベスト

48

男女兼用

モッズコート