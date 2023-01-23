『Versace Collection ブラック& ロイヤルブルー メンズスカーフ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 15分に出品され03月28日 00時 15分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【色】

鮮やかな青色が特徴で、さまざまなコーディネートに合わせやすいです。



【デザイン】

幾何学模様が施されており、シンプルながらも個性的な印象を与えます。



【コレクション】

Versace COLLECTIONに属し、特別感を演出します。



- 色: 青

- デザイン: 幾何学模様

- コレクション名: Versace COLLECTION

-素材 アクリル、ウール

長さ 74インチ



新品未使用です。出品撮影の為袋から出しました。



汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴェルサーチェコレクション

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Versace

Collection

ブラック&

ロイヤルブルー メンズスカーフ