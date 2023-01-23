『新品 廃盤 レア エスカーダ ロッキンリオ 30ml×2本【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 23時 26分に出品され04月20日 23時 26分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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● エスカーダ

ロッキンリオ

オードトワレ

３０ml × ２本 新品 セロファン 未開封





２００５年限定品。

トロピカルフルーツと、南国を思わせるココジュースなどが、甘～く香ります(*´-`)





トップ；タンジェリン、パパイヤ、パインアップル



ミドル；ピナ・コラーダ、ジュガーケーン 、ブラッシュピーチ



ラスト；ドリフトウッド、サンダルウッド、ムスキーノート





ボトルのグラデーションも、とってもキレイですよ.:*: ・°☆





※新品未使用ですが、気温などによる揮発が生じる場合があります。







香水

フレグランス

ESCADA

南国

フルーツ

トロピカル 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エスカーダ