『【美品】THE NORTH FACE ノースフェイス ビレイヤーパーカ ダウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 14分に出品され03月05日 14時 14分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年の冬にユナイテッドアローズで購入後、数回着用の美品です。

サイズを変えたい為お譲り致します。

ガーメントも一緒にお付けします。

非喫煙者ですが素人保管のため匂いなど敏感な方はご遠慮下さい。

ご質問などご遠慮なくお申し付けください。



THE NORTH FACE

BELAYER PKA

ノースフェイス

ビレイヤーパーカ

メンズ ダウンジャケット

レディース ダウンジャケット



Sサイズ

素材(詰め物)···ダウン

カラー···ブラック

素材・柄···GORETEX



ND92215 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】THE

NORTH

FACE ノースフェイス ビレイヤーパーカ ダウン