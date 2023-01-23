『刺繍ロゴ】 ショット ボックスシルエット 希少 ダウンジャケット ヌプシ 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 13時 23分に出品され03月22日 13時 23分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 schott

刺繍ロゴ ダウンジャケット



●サイズ表記●

表記 : free

実寸を参考にしてください



●サイズ実寸（㎝）●

・着丈 70

・身幅 66

・裄丈 92



●カラー●

ブラック 黒



●素材●

ボディ : ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 刺繍ロゴ】

ショット

ボックスシルエット

希少

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