『M ノースフェイス NOVELTY NUPTSE JACKET ペイズリー 赤【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 06時 14分に出品され03月17日 06時 14分に終了予定です。即決価格は14,352円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ

95(M)



実寸

着丈64cm 身幅55.5cm 肩幅51cm 袖丈65.5cm



素材

表地：ポリエステル100％

裏地：ナイロン100％

詰め物：グースダウン80％ フェザー20％



コンディション

新品 未使用品 下げ札あり



お値下げ交渉、まとめ買い等対応可能です。ご要望がございましたらご連絡ください。



商品説明

世界中から愛され続けているアウトドアブランド、THE NORTH FACE（ザ・ノースフェイス）より「NOVELTY NUPTSE JACKET」。

環境に配慮した上で採取されたRDSグースダウン(Responsible Down Standard)を使用。

保温力の高いダウンをふんだんに使用し、軽量ながらもしっかりと暖かい仕上がり。

ふんわりとボリューム感があり、体に優しく密着するので動いても保温力を維持します。

表地は強度があるリップストップポリ素材を使用し、撥水・防水性と透湿性に優れています。

裏地には滑りの良い生地を採用することで他のアイテムとの摩擦を軽減。

ペイズリーをモチーフにしたパターンを全面に適用したスタイルで、ノースフェイスのストリートな感性を加えたプレミアムカラースタイル。

フロント両サイドにジッパー付きハンドウォーマーポケット。

アウトドアからタウンユースまで、幅広く活用できるアイテムに仕上がった最高の1着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M

ノースフェイス

NOVELTY

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ペイズリー

赤