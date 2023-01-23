『FREAKSSTORE 3WAYカラーブロックライナー付マウンテンパーカー防寒【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 05時 54分に出品され03月31日 05時 54分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回着用しました。

状態良好です。



カラー ブラック



size M

着丈 表69 ライナー62cm

身幅 表120 ライナー112cm

裄丈 80cm



商品説明

FREAK'S STORE人気ランキングでも常に上位をキープするマウンテンパーカーにリデザインされた新作が登場

FREAK'S STOREでもロングセラーを続けるマウンテンパーカーはデイリーユースしやすい現代的なデザインが着回しにも便利なアイテムです。今シーズンからは、トレンドの90's要素を感じるカラーブロックデザインが新作として登場。ライナー単体で着ても存在感のある1着。今までの機能性はそのままに、さらにお洒落さも加わりアップデートされております。

●表面にテフロン加工を施し、雨もはじいてくれる撥水加工。アウトドアでも使える魅力的な機能性

●シーンに合わせて使える3WAY仕様●存在感抜群のカラーブロックデザイン

コーディネートスポーティなデザインがストリートテイストのスタイリングにぴったり。レギンスやトラックパンツ、ビッグシルエットのトップスでトレンド感のあるカジュアルスタイルはおすすめ。



風も通しにくいので保温性があります。

取外しができるライナーは中わた入りキルトジャケットです。単体で着ることもできます。

ライナーを合わせればとても保温性のあるマウンテンパーカーです。

冬はライナーを使用し、秋春は外して使用できるのでとても機能性が高く、便利なアウターです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フリークスストア カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FREAKSSTORE

3WAYカラーブロックライナー付マウンテンパーカー防寒