『バブアー(ビデイル)オイル半コート。【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 22時 38分に出品され04月17日 22時 38分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️モスグリーン、オイルコットン100%、サイズ40、102cm、日本L版、取り外し帽子、裏取り外し防寒ボアインナーセット。

モデルはビデイル半コート。

大分昔に買いましたが、たまに着ただけで良品です。傷み、破れはありません。(過去に2回程オイルを塗っております) 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>クーラーボックス・保冷剤 商品の状態: 目立った傷や汚れなし