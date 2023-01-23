『adidas originalsスーパースター 3ライン ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 19時 49分に出品され04月11日 19時 49分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎ adidas アディダスオリジナルス スーパースター 3ライン キルティング ダウンジャケット



着用する為にタグは外してしまっていますが、結局購入してから試着のみ、

一度も着用せず未使用自宅クローゼット保管です。

傷も汚れも使用感も全くありません。

ユニセックスなデザインなのでメンズ用ですが女性も問題なく着用出来ます。

《定価 19800円 税込》



サイズ: XS (メンズ)

※普段Mサイズの私が試着して問題ないサイズ感です。



素材:

表地- ナイロン100%

中わた- ダックダウン90%, フェザー10%



カラー: Olive (カーキ)

種類: ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



●その他、注意事項：

配送の際は小さく畳むか、圧縮にての配送となる事をご了承下さい。



・コメント途中であっても、即購入された方を優先させていただきます。ご理解ください。

・他でも出品しています。同時に売れた場合は申し訳ありません。早かった方にお譲りします。



※出品させて頂いてる品物は全て自宅保管です。細かい事が気になる方や神経質な方はご購入御遠慮頂ければと思います。



※クレーム・返品・返金は御遠慮願います。

※本人及び家族に喫煙者はおりません。



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ adidas

originalsスーパースター

3ライン

ダウンジャケット