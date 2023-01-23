『フライングジャケット N-3B TYPE ジャケット ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 16時 11分に出品され04月18日 16時 11分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品状態】

＊中古品



【ブランド】

フライングジャケット N-3B



【サイズ】

サイズ表記

フリーサイズ



着丈：79cm

身幅：63cm

首真裏・ゆき丈：90cm





【状態】

使用感がございます



※撮影時の小物（ハンガー等）は付属しません

---------------注意事項-------------

多少のキズや汚れ・におい等がある場合がございます。

素人検品になりますので見落としがあります。

検品して発送してますが万が一不良などありました場合は評価前にご連絡お願いします。

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中古品のため神経質な方のご購入はご遠慮ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ フライングジャケット N-3B



TYPE

ジャケット ダウンジャケット