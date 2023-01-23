『【美品】CANADA GOOSE マッケンジー ブラック ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 00分に出品され03月19日 04時 00分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年の冬に購入したものです。

2〜3回程着用しておりますが、まだまだ綺麗な状態で着用頂けると思います。（両袖先一部白いところあります）

クリーニングも済みとなっております。

着用の機会がなくなったため出品いたします。



購入時からファーは無しの物となっております。

カラーはブラックです。



素人検品、保管のため中古品にご理解頂くようご注意願います。



カラー···ブラック



モデル···MACKENZIE PARKA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】CANADA

GOOSE

マッケンジー ブラック ダウンジャケット