『AD2021 コムデギャルソン トリコ 捻れ袖 ウールショートコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 34分に出品され03月23日 09時 34分に終了予定です。即決価格は21,850円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 tricot comme des garcons

トリコ コムデギャルソン

捻れ袖 ウールショートコート



・素材：表地 ウール100%

裏地 綿100%

袖裏 キュプラ100%



・カラー：ブラック



・サイズ：s

身幅49cm 肩幅43cm 袖丈64cm 着丈42cm



・状態：A

使用回数が少なく、全体的に状態の良い中古品



・年代：AD2021／2021aw







COMME des GARCONS

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ノワールケイニノミヤ noir kei ninomiya 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ AD2021

コムデギャルソン

トリコ

捻れ袖

ウールショートコート