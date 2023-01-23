『セルフォードカシミヤノーカラーコート レディース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 08時 39分に出品され03月20日 08時 39分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品 未使用】❤️❤️お値下げ大歓迎❤️❤️





★在庫限り

★新品未使用(検品&撮影のため開封はしています)

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#Mariショップ



⭐️素材

表 羊毛 80

ポリエステル 11

カシミヤ 9



裏 ポリエステル100%



⭐️タグ付き

未使用



⭐️税込 38500円





セルフォード

カシミヤ

ノーカラーコート

レディース

CWFC235003

ブランド

コート

春夏

卒園式

卒業式

フォーマル





$11660.1000.0

476

35000.21000



着丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ セルフォードカシミヤノーカラーコート

レディース