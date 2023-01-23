『（旧）一澤帆布のトートバッグ ヴィンテージ品《送料無料》【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 23時 49分に出品され03月04日 23時 49分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 旧一澤帆布のトートバッグです

旧のロゴ入り

外にポケット一か所あり



30数年前に京都の本店で購入しましたが

大事にしすぎてほとんど使用せず

クローゼットの中でスカーフなどの

小物を入れておりました

屋外での使用はしていません

＊底面の角が少し白くなっています（6枚目の画像をご覧ください）



色：ブラック



サイズ：約 31☓36.2☓10（cm）

取っ手を含め 50（cm）





※ 素人撮影のため、実物の色と異なってみえる場合があります



※ 返品、交換はできません



※ 画像のものが全てです



※ 発送目安は1～2日

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イチザワハンプ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ （旧）一澤帆布のトートバッグ

ヴィンテージ品《送料無料》