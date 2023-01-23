『シンゾーン 23AW ロングリブカーディガン LONG RIB CARDIGAN【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 05時 02分に出品され03月13日 05時 02分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロンググローブを手にはめているかのような、とっても長い袖のリブが特徴的なLONG RIB CARDIGAN。

いろんなアイテムのアクセントとして合わせられるよう、コンパクトめのサイジングに。コートやジャケットの袖からのぞかせても可愛いし、オーバーサイズなスウェットやシャツの中に合わせたレイヤードにも◎



※タグは切られており、ございません。

自宅にて試着程度の美品です。





MaterialPolyester 57,Wool 43

Made inJapan

Item Number23AMSNI05



柄・デザイン···無地



袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ザシンゾーン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ シンゾーン 23AW

ロングリブカーディガン

LONG

RIB

CARDIGAN