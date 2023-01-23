『ARC’TERYX ／ Beta Insulated Jacket【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 06時 54分に出品され04月12日 06時 54分に終了予定です。即決価格は54,000円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用です。

バードエイド保証書を取り出すために開封しました。バードエイドは未記載です。

別の適正サイズを幸運にも購入できたので、こちらのＳサイズは手数料と送料を加えた価格で出品します。

即購入歓迎。



本年11月、正規店オンライン購入

アークテリクス

ベータ インサレーテッド ジャケット メンズ

モデル番号： X000007341（2023年最新）

ブラック、Ｓサイズ

価格104,500円（税込）



防水・防風性と透湿性を備えるゴアテックス

自宅で手軽に洗える中綿コアロフト 採用

脇下ベンチレーション機能

上下開閉するダブルスライドジッパー

ARCTERYX

BETA INSULATED JACKET 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARC’TERYX

／

Beta

Insulated

Jacket