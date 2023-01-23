『Macintosh 英国 ダンケルド 42ステンカラーコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 11時 03分に出品され05月06日 11時 03分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

MACKINTOSH / マッキントッシュ

DUNKELD / ダンケルド

ゴム引きコート GR-1001

ウールライナー付き

42



マッキントッシュのシグニチャーモデルのステンカラーコート、DUNKELD/ダンケルド。ミニマルなデザインとバランスの取れたフィッティングで、オンオフ問わずあらゆるスタイルにマッチするベストセラーモデル。200年前から変わらぬ製法でハンドメイドで一着ずつ丁寧に作られており、MACKINTOSHのロゴを配したオリジナルのホーンボタン、ベンチレーションアイレット、裾・袖口のラバーテープなどのディテールもポイントです。取り外し可能なウールライナーが付いており、春・秋・冬の３シーズン着用できることも魅力です。



(MACKINTOSH / マッキントッシュ)

マッキントッシュのゴム引きコートは、今でも19世紀初頭にゴム引きコートが誕生した当時の製法のままにつくられています。コットンとコットンの生地の間に天然ゴムを塗り圧着し火にかけて、マッキントッシュクロスとも呼ばれるゴム引き生地が完成。その防水布でコートを縫い、縫い目から雨が侵入しないように、全ての縫い目の裏側に職人が止水テープを手仕事で貼っていき、手間暇をかけて一枚のコートが完成します。



【状態】

1シーズン5回程度着用し、しまっていました。2021年ごろ20万程度にて伊勢丹にて購入。



【その他】

状態については確認していますが、見落とし等あるかも知れませんので、現状をご理解の上細かい点はご了承下さい。写真にて状態等は確認ください。



モデル名···ダンケルド



素材···ゴム引き



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Macintosh

英国

ダンケルド

42ステンカラーコート