『Macintosh 英国 ダンケルド 42ステンカラーコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 11時 03分に出品され05月06日 11時 03分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|XL(LL)
|ブランド:
|マッキントッシュ
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落札価格13650円
587 入札履歴
終了
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