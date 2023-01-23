『美品⭐︎TATRAS タトラスダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 08時 09分に出品され04月25日 08時 09分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TATRAS タトラス ダウンジャケット

サイズ:2

カラー:ネイビー

品番 :LTA16A4497

肩幅：40 / 身幅：41 / 袖丈：60 / 着丈：87



数回着用



着用すると目立たない程度のスレがベルト部分にございます(写真5枚目) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品⭐︎TATRAS

タトラスダウンジャケット