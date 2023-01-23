『新品 STONE ISLAND シームレス フード ダウンジャケット L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 06時 25分に出品され03月03日 06時 25分に終了予定です。即決価格は46,112円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆☆ #ユニゾントップス出品一覧 ☆☆



【市場価格】：188,100円



【シーズン】：2023AW秋冬モデル



【素材】：84% ナイロン 16% ポリウレタン 90% ダウン 10% フェザー



【カラー】：カーキー



【サイズ】：MサイズとLサイズとXLサイズ



【付属品】：タグ



【品番】：811543128 V0059



肩幅 身幅 身丈 袖丈

M：48cm 61cm 68cm 67cm

L：49cm 67cm 75cm 69cm

XL：50cm 69cm 77cm 70cm



スタンダードフィット



軽量ストレッチナイロン製のフード付きダウンブルゾン。織機上で直接ダウン気室を自動的に形成する特殊な織り技法で仕上げた、単層構造の生地を使用しています。気室の仕切りをシームレスに仕上げ、羽毛を密閉する能力を大幅に高めています。縫製後、ガーメントダイに耐えられるよう特殊な加工を施した最高級の羽毛を直接充填。PFCフリーの特殊な撥水物質を加え、ガーメントダイを施しています。



横方向のドローストリングが通ったフードを、ストレッチナイロンテープで縁取っています。斜めのハンドポケットはファスナーで開閉します。肩とサイドのシームにナイロンテープの縁取り。左袖にStone Islandのバッジ。袖口と裾にストレッチナイロンテープの縁取り。ダブルスライダーファスナー開閉。



ベトナム製



イタリアのストーンアイランド正規販売店で自身が購入しております。

確実に正規品で本物の保証を致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

STONE

ISLAND

シームレス

フード

ダウンジャケット

L