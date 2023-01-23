『ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 38分に出品され03月21日 15時 38分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シェリダンフラワーをカービングしました。



すべて手縫いで手染めで仕上げてあります。

「shooter13」刻印は入っていません。



内側に数枚カードが入るポケットがあります。

内張りはしてあります。



ハートの形をしているので可愛らしく仕上がりました。



表面の革はドイツヌメ革2.5㎜

側面等の革はドイツヌメ革1.7㎜

縦18㎝、横23㎝、幅6㎝

重さ300g

肩ベルト1m36㎝〜1m 48㎝



専用と取り置きはございません。

値下げ交渉もいたしませんので宜しくお願い致します。



☆☆一般的なご案内☆☆

レザーテクニカルライター「shooter13」の作品です。

一つ一つを作るオールハンドメイドの一品物です。

表面をなめしただけの革（ヌメ革）から全ての工程を自分でこだわりを持って作っています。

表面処理のしていない生成りの革がヌメ革です。

丈夫なのですがそのままだと水に弱く汚れやすいという特徴です



彫ってから１日に１色ずつ染めて最後にコーティングなどの行程を行い素材を完成させます。



染色の意味は革の表面に染料を染み込ませます

色塗りは表面に塗料を付けるという意味です。塗料の場合は革と塗料が別々に存在するので剥がれたりしたら革の表面がでます。

着物などの染め物とTシャツなどのプリントをイメージして下さい

ランドセル等の染色に使用する染料を使っています。

赤や黒はランドセルの色をイメージして下さい。

調合してある色もあります。

全て一つ一つの手染めで仕上げてあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ショルダーバッグ