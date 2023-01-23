『美品 PINKY&DIANNE ロングコート アンゴラ フォックスファー M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 22時 04分に出品され04月22日 22時 04分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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以下が商品の詳細です。



○アイテム

PINKY&DIANNE ピンキーアンドダイアン

&byP&D アンドバイピンキーアンドダイアン

ベルテッドコート ガウンコート ファーコート

女優コート ウールコート ファーコート 比翼

アンゴラ混 ブルーフォックスファー(取外し可能)

リボンベルト Aライン ロング丈

裏地総柄 裏地ゴールド

キャメル モカ ブラウン 茶色



○サイズ

サイズ38（M相当）

肩幅38cm

身幅45cm

袖丈60cm

着丈88cm



平置き実寸。

※素人採寸のため、誤差はご了承ください。

着画はお断りいたします。



○状態

特に目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態です。



※状態については、当方の主観で判断しております。

あくまでも中古品になりますので、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。



○カラー

キャメル



○素材

表生地:ウール56% アンゴラ28% リヨセル16%

取り外し部分:ブルーフォックス

裏生地:ポリエステル100%



○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入 不要になった私物 など



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





101500551127 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピンキーアンドダイアン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

PINKY&DIANNE

ロングコート

アンゴラ

フォックスファー

M