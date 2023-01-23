『【極美品】SONY WF-1000XM5 ブラック 箱セットあり【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 17時 08分に出品され03月11日 17時 08分に終了予定です。即決価格は13,538円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニー モデル名...WF-1000XM5



2024年の7月にビックカメラで4万円ほどで購入しました。



使用したのは1日のみです。

出張にいく際に、イヤホンを忘れて購入したものです！



目立った傷などはないかと思いますが、写真でご確認の上ご購入をお願いします。



付属品などはすべて未使用です。

全体をアルコール消毒で綺麗にしてから、お渡しいたします。



ブランド：SONY

装着方式：左右分離型、完全独立型

イヤホン、ヘッドホンタイプ：カナル型

構造：密閉型

色：ブラック系

ワイヤレス/有線接続：ワイヤレス

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング ハイレゾ マイク 外音取り込み 音質調整 防水、防滴 リモコン

低音域周波数（Hz）：20 Hz

高音域周波数（kHz）：40 kHz

ワイヤレス規格：Bluetooth

Bluetoothコーデック：LDAC AAC SBC

IP規格 （防水規格）：IPX4

駆動方式：ダイナミック型

ドライバサイズ（mm）：8.4 mm

充電端子：USB

重量（g）：11.8 g







※自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。

※商品詳細で気になることがある場合は、ご購入前にお問合せをお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー