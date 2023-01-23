『【極美品】SONY WF-1000XM5 ブラック 箱セットあり【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 17時 08分に出品され03月11日 17時 08分に終了予定です。即決価格は13,538円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ソニー
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落札価格13538円
858 入札履歴
終了
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