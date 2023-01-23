『バーバリーロンドン ロングコート 38 アンゴラ+ウール アイボリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 49分に出品され04月01日 11時 49分に終了予定です。即決価格は21,450円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈103センチ

身幅38センチ





バーバリーロンドンの、エレガントなロングコートです。

裁断、ステッチ、生地ともに素晴らしく、￼バーバリーロンドンの中でも、上位ラインのものになります。￼アンゴラとウールの割合が絶妙のブレンドで、とろみのあるとても柔らかい生地￼￼です。また内側のバーバリーチェックのパイピングがアクセントになっています。￼￼



優しいアイボリーのお色なので、カジュアル、フォーマル、場面を問わず着用いただけます。



着用したものになりますので、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。

お値下げ交渉は致しません。お値下げに関するコメントについては返信致しませんのでご了承ください。￼￼ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン カラー: ブラウン系/オレンジ系/グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリーロンドン ロングコート 38

アンゴラ+ウール アイボリー