『即発送♪イグニオ メンズ M スキー スノボーウェア 上下セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 10時 45分に出品され03月27日 10時 45分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入大歓迎‼︎

お陰様で良い評価も4000件を超えました。

素早くお手元に届くように心掛けております。

セット割！フォロー割アリ！

（古物商免許所有）



■商品説明■



●ブランド

イグニオ

IGNIO



●色

チェック×黒



●サイズ

M

バスト89-95cm

ウエスト75-81cm

身長167-173cm



●商品説明

スキーの選手も愛用するこちらのメーカーはとても暖かくデザインもお洒落です♪

裾部分に擦れ、傷がございますがそれ以外全体的に綺麗な状態です。



♡ジャケット♡

・腕にリフト券ホルダー有り 曇りあり





♡パンツ♡

・肩ベルトはサイズ調節可能

・ウエストマジックテープにて微調整可能

・パウダーガード付き



★購入元

大手リユースショップ

★お支払い確認後《1～2日以内》に発送可能です。

発送の際に圧縮しコンパクトに折りたたむことがございます。

発送方法は匿名配送の追跡番号付きです。

★写真と説明で記載させて頂いておりますが稀に見落としがあるかもしれません(>_<)気になる所はお気軽にご質問ください♪

★お値段交渉中等でも、先に購入された方を優先致します。早い者勝ちとなりますのでご了承下さい。

★お受け取り後、評価前に商品の確認をお願いします。万が一商品に不備がありましたら評価前にお知らせ下さい。

評価完了後のキャンセル、返金対応は出来ませんのでご了承ください。

★帰省などでお休みを頂く事もありますので、

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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管理番号859



種類···上下セット 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イグニオ