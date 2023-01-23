『ブ ラック レーベル チェスター コート【お得】【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 19時 41分に出品され04月13日 19時 41分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BLACK LABEL CRESTBRIDGEのコートになります。

色：ネイビー

サイズ：L



東京の公式店で1年前に定価81.400円で購入し,ワンシーズンで数回しか着用しておらず、傷や汚れはない為、【結構な美品】として出品させていただいてます。



Lですが、作りが細身なので問題ないと思われます(^^)

またほかのブランドも多数出品させていただいてますので、こちらもご覧下さいm(._.)m

#おみねブランド達



サイズ

素人採寸のため、数cm誤差はご了承下さいm(._.)m



⭐︎表記：L

⭐︎実寸値：肩幅 47 身幅 53 着丈 93.5 袖丈 63

⭐︎色：ネイビー

⭐︎素材：表地 毛50% ポリエステル50%





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コート【お得】